Народные приметы на 9 ноября подскажут, следует ли готовиться к оттепели и осадкам

Народные приметы на 9 ноября помогут определить, грядут ли оттепель и осадки.

В былые времена было принято доверять поверью метеорологического характера, суть которого заключается в том, что туман, наблюдающийся утром девятого дня последнего месяца осени, является предвестником скорой оттепели.

Также народные приметы гласят, что сильный ветер, имеющий место 9 ноября, сигнализирует о скорых осадках.

Если же в этот день снег выпал на сырую землю, поверья, сформированные несколько веков назад в народной среде, советуют готовиться к ранней весне.

В том случае, если 9 ноября плавают гуси, ближайшие дни будут теплыми.