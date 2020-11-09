Мария Фурсова . Бизнес = искусство!

Владелица питерского салона красоты премиум-класса «Chisla» и велнес-центра «Chisla Inno’Wellness» Мария Фурсова рассказала о своей жизни, мечте, и о том, что помогает ей создавать успешные бизнес-проекты. Даже во время весенней самоизоляции Мария сумела вывести свой салон на удовлетворительную валовую прибыль и сохранить весь персонал.





За 2 с небольшим года Мария Фурсова запустила 2 масштабных бьюти-проекта подобных которым нет на рынке. Она стабильно удивляет избалованную питерскую публику то женским клубом, по подобию светских салонов начала прошлого века, то совмещением вековых практик и инновационных технологий в рамках велнес-центра.

Такие центры были бы востребованы в любом городе, не помешали бы и в Саранске. А о том, как преуспевающая бизнес-леди смогла удержать бизнес «на плаву» в пандемию и за счет чего сумела его масштабировать, рассказывает сама Мария:

«Совсем в юном возрасте папа взял меня к себе в компанию и доверял самые сложные задачи. Он не лишал меня ответственности за неправильные решения и давал учиться на своих ошибках. Это невероятно помогло мне в открытии своих проектов.

После передела бизнеса отца и постоянных стрессов, посидев некоторое время дома, я начала фонтанировать идеями. За одну ночь придумала название, с дизайнером до мелочей продумали проект, концепцию и соединили все идеи в одну.

Сейчас салон красоты Chisla — это полноценный клуб для женщин с любовью к искусству, прозе и поэзии, литературе. Да, мы используем передовую косметику и лучшее оборудование, но это не главное. Мы смогли создать атмосферу тепла, уюта и настоящей сказки «Серебряного века».

Велнесс-центр Chisla Inno’Wellness — это проект, который открылся в сентябре. Здесь каждый человек может получить комплексный уход за здоровьем, поддерживать красоту и сохранять молодость. Я рада, что приношу пользу людям в таких масштабах и не собираюсь на этом останавливаться.

Моя заветная мечта — открыть большую клиническую больницу. Собрать лучших специалистов города, страны, а возможно и мира. Чтобы этот госпиталь могли позволить себе все, у кого есть для этого необходимость. У которых нет другой возможности обследоваться, тех, кто находится в затруднительной жизненной ситуации. Я мечтаю, чтобы от нашей семьи, от моих детей и внуков, осталось наследие, которое сделает счастливыми многих. Такой проект, который будет передаваться по наследству и существовать даже тогда, когда не будет нас».