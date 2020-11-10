Гороскоп на 11 ноября: Овнов ждет веселье, лучше узнают своего избранника Львы, а Весы будут купаться в любви и романтике

Овен

Отложите свои заботы в сторону, Овны и повеселитесь с близкими. Не думайте о возможных негативных последствиях хорошего времяпровождения.

Телец

Вы склонны быть чрезвычайно любящими и преданными тем, кто это распознает в вас, Тельцы. Нет причин прятаться – наденьте королевский наряд и выставьте напоказ все лучшее.

Близнецы

У Близнецов может сложиться впечатление, что вас проверяют и судят окружающие. Старайтесь не позволять своему эго мешать вам хорошо провести время.

Рак

Сильная жажда приключений захватит Раков, которых мало что расстраивает. Одна из областей, с которой сейчас может быть трудно справиться – это любовь и романтика.

Лев

Вы можете почувствовать, что все больше и больше узнаете близкого друга или любимого человека, Львы. Романтические ситуации снимают запрет за запретом.

Дева

В большинстве случаев хорошо иметь твердое мнение, быть независимым и своенравным, Девы, но бывают случаи, когда такое отношение отталкивает людей.

Весы

Чувственные, страстные занятия любовью определенно входят в повестку этого вечера, Весы. Веселье, азарт, романтика и любовь – это ключевые темы дня.

Скорпион

Вам может показаться, что кто-то поставил романтику на паузу, Скорпионы, но это не означает, что вам нужно перестать получать удовольствие. Ситуацию спасут юмор и веселье.

Стрелец

Звезды показывают, что любовь и романтика играют на вашей стороне, Стрельцы. Окружите избранника любовью, но не слишком балуйте его или ее, иначе сами создадите эгоиста.

Козерог

Козероги могут почувствовать, что проявляется ваша романтическая сторона. Будьте более выразительными, когда дело касается ваших потребностей и желаний.

Водолей

Выходите из своей раковины и гордитесь своей чувственной стороной, Водолеи. Позвольте этой стороне вашей личности сиять. Признание своей уязвимости – это даже привлекательно.

Рыбы

Пришло время взять на себя инициативу, Рыбы. К сожалению, может быть одна важная часть вашей жизни, которую нельзя точно спланировать – это любовь и романтика.

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