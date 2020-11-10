В Саранске сотрудники МЧС напоминают гражданам о мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Саранска был проведен профилактический обход в рамках операции «Отопление» в посёлке Озёрный.

В ходе подворного обхода сотрудники МЧС рассказали гражданам о том, что в зимний период нередко происходит перекал печей, а также призвали их быть осторожнее, не оставлять топящиеся печи без присмотра, не складировать рядом дрова и другие горючие материалы.

С каждым жителем посёлка была проведена профилактическая беседа на противопожарную тематику. Были вручены памятки о соблюдении мер безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.

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Источник: 13.mchs.gov.ru