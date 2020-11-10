В УФСИН РФ по Мордовии приступили к изготовлению рабочей одежды для компании «Ростелеком»

В учреждениях, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, стартовало изготовление рабочей одежды для компании «Ростелеком».

Крупный заказ поступил от коммерческой организации соседнего региона. Ассортимент включает в себя летнюю и зимнюю рабочую одежду.

Стоит отметить, что заказы на изготовление одежды для ведущих российских компаний поступают в исправительные учреждения Мордовии регулярно.

Основной целью развития производства в учреждениях уголовно-исполнительной системы является создание новых рабочих мест для осужденных.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su