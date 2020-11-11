Гороскоп на 12 ноября: Раки должны определить цели, пора напомнить другим об их обязанностях перед Девами, а Водолеи могут стать руководителем

Овен

Овны обладают врожденным даром успокаивать других людей в кризисных ситуациях. Положение планет может побудить вас расширить свои познания в этом вопросе.

Телец

Вы кажетесь специалистом в отношениях и очень чувствительны к своим взлетам и падениям, Тельцы. Однако один вопрос пока остается без ответа – сколько нужно приложить усилий, чтобы стать любимым?

Близнецы

Обычно вы полны энергии, Близнецы, но в этот день вы можете чувствовать себя не таким бодрым. Следует подумать о том, что вы ожидаете получить от отношений.

Рак

Возможно, в последнее время вам было трудно достичь своих целей, Раки. К сожалению, этот день не будет исключением. Определите цели на ближайшее будущее.

Лев

Чувство ответственности, вероятно, является катализатором большей части вашей мотивации, Львы. Но нужно признать, что иногда вы не можете контролировать все.

Дева

Хороший день для Дев, чтобы навести порядок в ваших отношениях и напомнить другим об их обязанностях перед вами.

Весы

Посмотрите вокруг, чтобы увидеть, учитывают ли работа и окружающие вашу глубоко духовную природу, Весы. Следующая неделя может стать переломной.

Скорпион

Пора понять, что слишком много энергии Скорпионов уходит на получение более чем скромных результатов. Подумайте о небольшом отпуске, чтобы восстановить силы.

Стрелец

В конфликте с людьми противоположного пола вам может казаться, что они ставят перед вами препятствия и замедляют вас, Стрельцы. Попробуйте спросить себя, что, по их мнению, вы делаете неправильно.

Козерог

Очень динамичный день ждет Козерогов. Можно вложить всю свою энергию в групповой проект, возможно, эта тяжелая работа может даже помочь вам немного расслабиться.

Водолей

Вы когда-нибудь думали о себе как о генеральном директоре или другом лидере, Водолеи? Это отличный день, чтобы начать проект, в котором вы будете руководителем.

Рыбы

В воздухе витает много напряжения, Рыбы, вам кажется, что вас никто не слушает. Не бойтесь выразить свой гнев, так как подавленный гнев подобен яду для тела и души.

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