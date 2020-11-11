В Мордовии детям до 15 лет запретили посещать торговые центры без родителей

В Мордовии детям до 15 лет отныне нельзя находиться в торговых центрах без родителей.

В настоящее время в республике граждане обязаны носить маски во всех местах массового пребывания людей.

Рекомендательный характер ношения масок сохраняется только для прогулок по улицам, паркам и скверам.

Детям до 15 лет в Мордовии запрещено посещение торговых центров без сопровождения родителей или иных законных представителей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru