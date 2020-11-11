В Саранске 21-летний автомобилист сбил 60-летнюю женщину на пешеходном переходе

В Саранске женщина попала под колёса автомобиля на пешеходном переходе.

ДТП произошло днём 10 ноября на улице Васенко. Автомобиль марки ВАЗ-21150, за рулем которого находился 21-летний парень, совершил наезд на 60-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф