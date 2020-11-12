Гороскоп на 13 ноября: Близнецы могут подзаработать, быть осторожнее с желаниями следует Овнам и Львам, а Стрельцы получат большое влияние на других людей

Овен

В этот день Овнам нужно попытаться обуздать свои мысли и думать только о прекрасных вещах, потому что все, о чем вы думаете, кажется, сбывается!

Телец

Ваши ближайшие цели и желания могут внезапно сойтись воедино, казалось бы, сами по себе. Это может показаться странным, Тельцы, но вы долго работали, чтобы достичь результата.

Близнецы

Если вы работали над тем, чтобы заработать дополнительные деньги, Близнецы, вы, вероятно, увидите, что это произойдет.

Рак

Препятствия, с которыми вы столкнулись на пути к достижению своих заветных целей, могут внезапно исчезнуть, Раки.

Лев

В доме Львов в этот день может быть много активности. Возможно, к вам придут гости, или же будут работать техники. Ваши мысли могут материализоваться, поэтому будьте осторожны с желаниями.

Дева

Какие бы цели вы ни пытались достичь, Девы, возможно, в этот день они наконец станут реальностью. Сильные люди могут оказаться для вас ценными помощниками.

Весы

События, которые вы, кажется, не контролируете, похоже, будут сообща работать на достижение ваших интересов, Весы. Это может показаться вам немного пугающим, но бояться нечего.

Скорпион

Ваша энергия высока до такой степени, что вы, наверное, сможете пробежать марафон, Скорпионы. Вы можете направить часть этой энергии на творческие проекты.

Стрелец

Внутренняя сила Стрельцов на рекордно высоком уровне. Вы должны чувствовать себя особенно уверенно, а еще вы будете иметь большее влияние на других, чем обычно.

Козерог

В этот день могут состояться увлекательные беседы с друзьями, родственниками и другими близкими, которые принесут вам новые идеи, Козероги.

Водолей

Карьерные и финансовые цели должны быть в пределах вашей досягаемости, Водолеи, уверяют звезды. Это идеальный день для составления четких планов.

Рыбы

Вероятно, Рыбы почувствуют себя могущественными в этот день. Ваша физическая энергия высока, у вас острый интеллект. Особенно успешно будет даваться обучение чему-то новому.

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