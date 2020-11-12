Сотрудники ЛИУ-3 УФСИН РФ по Мордовии поздравили председателя профсоюзной организации учреждения

Представители объединения молодых сотрудников и ветеранской организации лечебного исправительного учреждения №3 УФСИН РФ по Мордовии посетили на дому и поздравили с 68-летием председателя профсоюзной организации учреждения Валентину Федорову.

Более 30 лет Валентина Федорова является председателем профсоюзной организации, принимает активное участие в жизни учреждения, находит пути для разумного выполнения любого вида деятельности, богата идеями. В коллективе работников она пользуется заслуженным авторитетом и уважением.

Сотрудники вручили ценный подарок имениннице с пожеланием долгих лет жизни, процветания и благополучия.

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Источник: 13.fsin.su