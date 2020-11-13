Гороскоп на 14 ноября: Овнов ждет волонтерство, нацеленными на романтику будут Девы и Рыбы, а Водолеям выпадет отличный шанс

Овен

Успешные Овны могут начать помогать менее удачливым людям в этот день. Вы можете пойти поработать волонтером, например.

Телец

Креативность и романтика – слова на этот день, Тельцы. Художественные или другие творческие проекты привлекут внимание окружающих и принесут вам ценные контакты.

Близнецы

Сходите на встречу творчески одаренных знакомых, где может оказаться кто-то очень особенный, который сыграет положительную роль в жизни Близнецов.

Рак

Поручения или другие короткие поездки Раков могут привести к случайной встрече с кем-то, кто может принести вам большую пользу в будущем.

Лев

Львы могут услышать о возможности заработать дополнительные деньги с помощью какой-то творческой работы. Правда, при условии, что вы окажетесь в нужном месте в нужное время.

Дева

Вы должны выглядеть и чувствовать себя прекрасно, Девы. Вы можете привлечь восхищенные взгляды прохожих на улице. Ваши мысли будут о сексе и романтике.

Весы

Ваш разум полон чудесных мыслей, Весы. Ваша интуиция особенно высока, поэтому вы сможете точнее обычного настраиваться на мысли и чувства других.

Скорпион

Желание заниматься творчеством может побудить вас экспериментировать с различными видами художественных дисциплин, возможно, связанных с компьютерами, Скорпионы.

Стрелец

Художественное вдохновение может прийти из глубины в какой-то момент, возможно, даже из сна или видения, Стрельцы. У вас будет много энергии, чтобы вложить ее в творчество.

Козерог

Вы можете поиграть с идеей опубликовать или иным образом обнародовать творческие инновации, над которыми вы работаете, Козероги.

Водолей

Ваш разум может наполнить вдохновение в различных контекстах, Водолеи. Вы также можете оказаться в нужном месте в нужное время, чтобы получить отличный шанс.

Рыбы

Социальные мероприятия с людьми, склонными к творчеству или духовно, могут вдохновить вас, Рыбы. Вы также будете чувствовать себя особенно романтично и сексуально.

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