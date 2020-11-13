Житель Краснослободска подозревается в краже продуктов из магазина

Сотрудники правоохранительных органов задержали пожилого жителя Краснослободска, который подозревается в краже продуктов из магазина.

Стражами порядка было установлено, что 72-летний житель Краснослободска, находясь в Саранске, зашел в супермаркет, где набрал в продуктовую корзину еду и алкоголь. Затем незаметно от продавцов мужчина вышел из торгового зала и поставил упомянутую корзину на стол, на котором покупатели складывают уже оплаченные продукты. Пенсионер переложил похищенное в заранее приготовленные непрозрачные пакеты и беспрепятственно покинул супермаркет.

Подозреваемый был задержан по месту жительства. Мужчина не отрицает свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф