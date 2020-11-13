В Мордовии был задержан мужчина, подозреваемый в серии краж из дачных домов

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина, который подозревается в совершении нескольких краж из дачных домов.

В конце октября нынешнего года 58-летний гражданин, который ведет бродяжнический образ жизни, похитил личное имущество и лом металла из дачных домов, расположенных в деревне Старая Нечаевка.

Стражи порядка задержали мужчину в Саранске.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф