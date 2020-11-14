Гороскоп на 15 ноября: Тельцам будет трудно настроиться на работу, что-то новое могут попробовать Скорпионы, а Козероги станут популярны

Овен

Очень важно, чтобы Овны нашли время подумать о том, как ваши слова влияют на собеседника. Избегайте комментариев, которые критикуют человека, а не поступок.

Телец

Не слишком удивляйтесь, если у вас возникнут трудности с тем, чтобы настроиться на работу в этот день, Тельцы. Вы будете склонны мечтать и совершать творческие поездки.

Близнецы

Вы можете обнаружить, что окружающие видят в вас друга, Близнецы. Это потому, что вы хороший слушатель и вы открыты для идей и мыслей других людей.

Рак

Хорошо мечтать, особенно в такие дни, как этот, Раки. Позвольте себе помечтать о вещах, которые могут показаться непрактичными или невозможными.

Лев

Имея энергию этого дня, вы сможете дать волю своему воображению, Львы. Это может стать настоящим стимулом, поскольку соединит вас с вашим внутренним «я».

Дева

В этот день вы можете встретить нового друга, Девы. Люди, как правило, чувствуют себя комфортно рядом с вами, даже если они отличаются от вас, и это притягивает.

Весы

У вас невероятное воображение, Весы. Это отличный день, чтобы заняться творческой деятельностью, попробовать ролевые игры или визуализацию.

Скорпион

Велики шансы, что в этот день вы почувствуете себя сильными и уверенными, Скорпионы. Хорошее время попробовать то, чего вы никогда раньше не делали.

Стрелец

Энергия дня должна заставить вас хорошо себя чувствовать, Стрельцы. У вас должно быть приподнятое настроение, а ваш смех даже сможет завести других людей.

Козерог

Ожидайте роста популярности в этот день, Козероги. Один из способов использовать это с пользой – вызвать изменения, к примеру, на работе.

Водолей

Энергия этого дня может подчеркнуть вашу популярность, Водолеи. Люди будут тянуться к вам, но не думайте, что вы лучше, чем есть на деле, так как это чревато негативными последствиями.

Рыбы

Этот день должен оказать на вас очень положительное влияние, Рыбы. Дела пойдут быстрее, чем обычно. Сотрудничество коллег, физическая энергия и острый ум поддержат вас.

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