В Мордовии переведут на удаленный режим работы лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин

В Мордовии переведут на удаленный режим лиц, страдающих хроническими заболеваниями, и беременных женщин.

Работодатели должны изменить график работы, чтобы исключить массовое пребывание сотрудников в одном помещении, перевести на дистанционный режим не меньше 30% работников, а также всех работников из числа граждан 65+.

Кроме того, нужно перевести на удаленный режим граждан с хроническими заболеваниями, в том числе тех, кто перенес инфаркт или инсульт, а также беременных женщин (за исключением работников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для функционирования организации).

Во всех образовательных организациях Мордовии были отменены зрелищно-развлекательные мероприятия до 15 января следующего года.

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Источник: adm-saransk.ru