Прокуратура Торбеевского района требует уволить главу сельского поселения из-за утраты доверия

Прокуратурой Торбеевского района в ходе проведения проверки было установлено, что в прошлом году глава Салазгорьского сельского поселения заключила с супругом договор аренды транспортного средства, являющегося их совместной собственностью, не принимая меры по предотвращению конфликта интересов.

В совместную собственность из бюджета сельского поселения указанной гражданкой с супругом были получены денежные средства в виде арендной платы на общую сумму более 200 тыс. рублей. Заключение аналогичного договора на 2020 год было пресечено прокуратурой района.

Совет депутатов, игнорируя требования законодательства, не уволил главу поселения, ограничившись наложением дисциплинарного взыскания.

Прокурор района направил в районный суд административное исковое заявление о признании незаконными действий представительного органа и возложении на него обязанности по рассмотрению представления прокурора с соблюдением законодательства.

Решением Торбеевского районного суда исковые требования прокурора района были удовлетворены.

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Источник: epp.genproc.gov.ru