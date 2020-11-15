Гороскоп на 16 ноября: Близнецы должны рассказать о свои желаниях, увидеть ценность критики нужно Девам, а Рыбам потребуется план действий

Овен

Если вы почувствуете себя раздражительными и вымотанными, Овны, это может быть результатом чрезмерного давления на себя.

Телец

Подумайте, проводите ли вы достаточно времени со всеми, кто вам особенно дорог, Тельцы. Постарайтесь равномерно распределить время между работой и домом.

Близнецы

Никто не умеет читать мысли, Близнецы. Звезды советуют вам прямо сказать избраннику, чего вы хотите, а не ждать, пока он или она об этом догадаются.

Рак

Рассмотрите возможность начала нового этапа в романтических отношениях, Раки. Благодаря влиянию планетарных аспектов, будет легко достучаться до особенного человека.

Лев

Терпение – не всегда ваша сильная сторона, Львы, поэтому вы часто следуете пословице «если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам».

Дева

Возможно, вам будет довольно сложно принять критику в этот день, Девы. Вместо того, чтобы воспринимать это как атаку, постарайтесь увидеть ценность критики.

Весы

Будьте осторожны, чтобы не стать жертвой собственного идеализма, Весы. Это одно из ваших самых замечательных качеств, но в этот день оно может нанести вред.

Скорпион

Не удивляйтесь, если вы почувствуете реальную потребность в передышке, Скорпионы. Как бы вам ни нравилось общество других, вам нужно уделять время себе.

Стрелец

Если с теми, с кем вы проводите большую часть времени, дела идут не слишком хорошо, возможно, пришло время пересмотреть ваши ожидания от этих людей, Стрельцы.

Козерог

Возможно, будет уместно провести небольшое романтическое время с любимым человеком, Козероги. Возьмите ситуацию в свои руки и все организуйте.

Водолей

Успокойтесь, Водолеи. С энергией дневных аспектов спешка вряд ли уведет вас слишком далеко. Составьте список дел и выполняйте все по очереди в равномерном темпе.

Рыбы

Возможно, пришло время взглянуть, где вы находитесь в жизни, Рыбы. Если вы там, где и ожидали, то примите поздравления. Если нет, составьте четкий план действий и выполняйте его шаг за шагом.

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