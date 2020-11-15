В Мордовии прокуратура опротестовала локальные акты организаций, нарушающие трудовые права работников

Прокуратурой Ардатовского района был проведен мониторинг локальных актов в сфере трудовых правоотношений, принятых организациями, осуществляющими хозяйственную деятельность.

Было установлено, что в правилах внутреннего трудового распорядка, коллективных договорах проверенных организаций не предусматривалась обязанность работодателя обеспечивать формирование в электронном виде основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника. По этой причине при трудоустройстве граждане были лишены права представить работодателю сведения о трудовой деятельности вместо трудовой книжки, а увольняемые сотрудники получить такие сведения.

Правилами внутреннего трудового распорядка МУП «ЖКХ «Ардатовское» предусматривался перевод работника на нижеоплачиваемую работу или смещение на низшую должность в отсутствие соглашения сторон, иных законных оснований.

В этой связи по результатам проверки прокурором района было принесено несколько протестов на правовые акты МБУК «Ардатовская центральная районная библиотека им. Н.К. Крупской», МБУ «Ардатовский районный Дом культуры», МУП «ЖКХ «Ардатовское», МП «Тургеневожилкомхоз», ГБСУ СОН РМ «Ардатовский дом социального обслуживания», ООО «МАПО «Ардатов», администрации Ардатовского района.

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Источник: epp.genproc.gov.ru