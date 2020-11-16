Гороскоп на 17 ноября: мечты Раков начинают сбываться, куда идти далее должны будут решить Весы, а у Скорпионов не найдется ответов

Овен

Вы можете чувствовать себя эмоционально хорошо, но, к сожалению, окружающие вас люди не разделяют ваши чувства, Овны. Возможно, вам лучше провести день в одиночестве.

Телец

Ваша задача на этот день – восполнить пробелы в общении с родными и близкими людьми, Тельцы. Это хорошее время, чтобы перераспределить обязанности.

Близнецы

Близнецы, успокойтесь и соберитесь, прежде чем распространять свои идеи, поскольку как только всплывает тема любви и романтики, вы напрягаетесь и неуместно вспыхиваете.

Рак

Вы достигли кульминационного времени года в отношении любви и романтики, Раки. Это время, когда ваша мечта наконец-то сбывается.

Лев

Вы чувствуете себя хорошо, Львы, но вам помешает косноязычие. Вам сложно выразить свои чувства так, как вам хотелось бы, особенно когда это касается любви и романтики.

Дева

Вопросы любви и романтики должны идти хорошо, но постарайтесь не переусердствовать, Девы. Будьте осторожны, чтобы не увлечься романтическими фантазиями.

Весы

Вы стоите на развилке и должны решить, в какую сторону идти, Весы. Обычно это не сложно, но в этот день выбор будет осложнен сразу несколькими обстоятельствами.

Скорпион

У Скорпионов может не оказаться ответов на вопросы романтического избранника, которые он или она задаст в этот день.

Стрелец

Забег выиграет человек, который наиболее организован и стабилен, так что пусть это будете вы, Стрельцы. Будьте осторожны. Вас могут попытаться отвлечь вас от важной работы.

Козерог

Ваш мозг работает в полную силу, Козероги. У любого другого закружится голова, если он попытается обработать хотя бы часть того, что проходит в вашей голове за один день.

Водолей

Вам может быть трудно общаться с людьми, Водолеи. Возможно, вам неприятно слышать одни и те же пустые разговоры снова и снова. Избегайте таких ситуаций, нет смысла мучить себя.

Рыбы

В последнее время дела, вероятно, идут хорошо в сфере любви и романтики, Рыбы. Вы обнаруживаете, что общение улучшилось, а остроумные шутки воодушевляют и окрыляют.

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