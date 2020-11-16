В Зубово-Полянском районе в ДТП с участием легковушки и двух грузовиков пострадал мужчина

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков, в результате которого пострадал мужчина.

Происшествие произошло утром 13 ноября на 433-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 36-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Киа-Рио», выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении грузовику марки «Вольво», в результате чего транспортные средства столкнулись. После этого легковушку отбросило на припаркованный на обочине грузовой автомобиль марки КамАЗ.

Водитель легкового автомобиля был госпитализирован в районную больницу.

Также читайте о том, что в Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек.

Источник: гибдд.рф