В Саранске 62-летний автомобилист сбил 56-летнего мужчину на пешеходном переходе

В Саранске мужчина попал под колёса автомобиля на пешеходном переходе.

ДТП произошло днём 13 ноября на территории Пролетарского района города. Возле дома №36, расположенного по адресу – улица Войнова, 62-летний водитель автомобиля марки «Лада-Приора» совершил наезд на 56-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший доставлялся в одну из больниц Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи мужчина был отпущен домой.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф