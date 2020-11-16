В Мордовии сотрудники ГИБДД за один вечер задержали двух пьяных автомобилистов

В Мордовии за один вечер сотрудники Госавтоинспекции задержали двух пьяных автомобилистов.

Вечером 14 ноября в Инсаре инспекторы ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» на улице Красноармейской остановили автомобиль марки ВАЗ-2109 под управлением пьяного 36-летнего мужчины.

В тот же вечер на 4-м километре дороги, соединяющей Апраксино и Комсомольский, стражи порядка остановили автомобиль упомянутой марки, за рулем которого находился 26-летний молодой человек, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: гибдд.рф