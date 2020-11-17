В Саранске студент, решив заработать на ставках, перечислил мошенникам более 40 тысяч рублей

В Саранске студент стал жертвой мошенников.

Некоторое время назад 18-летний студент одного из учебных заведений Саранска в социальной сети обнаружил группу, в которой размещалась информация о возможности получения дохода от ставок на спортивные события. Молодой человек связался с администратором данного сообщества. Последний предложил студенту перечислить в качестве первоначального взноса денежные средства в сумме 41 тыс. рублей. Парень перевел деньги.

Спустя несколько дней администратор связался со студентом и сообщил, что выиграл для него на ставках 500 тыс. рублей, а также отметил, что для получения денег он должен перечислить комиссию в размере 8% от выигрыша. Осознав, что имеет место мошеннический обман, молодой человек попросил вернуть денежные средства. После этой просьбы администратор перестал выходить на связь.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Также читайте о том, что в Саранске работник интернет-кафе обвиняется в похищении компьютерного оборудования.

Источник: 13.мвд.рф