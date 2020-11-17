В Мордовии школьники приняли участие в квесте по безопасности дорожного движения

В Мордовии школьники приняли участие интерактивном квесте по безопасности дорожного движения под названием «Первому пешеходу приготовиться», разработанном онлайн-школой «Фоксворд» совместно с УГИБДД ГУ МВД России по Москве.

Указанное федеральное социальное образовательное мероприятие было создано для обучения школьников 1–11-х классов основам ПДД и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах в игровом режиме.

Данный проект соответствует задачам федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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Источник: гибдд.рф