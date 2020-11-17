Гороскоп на 18 ноября: Овны вернут веру в любовь, тайну таланта раскроют Львы, а Водолеи получат волшебную палочку

Овен

Возможно, в последнее время у вас были некоторые эмоциональные разочарования, но вы восстановите веру в любовь в этот день, Овны.

Телец

Наденьте крепкую обувь, Тельцы, вас ждет дальняя дорога. Страх перед неизвестным мог побудить вас отложить определенные поездки, но глупо бояться жить.

Близнецы

Что-то в настоящее время заставляет вас быть более гражданином мира, чем обычно, Близнецы. Это может вас немного смутить.

Рак

Ваше окружение сейчас меняется, Раки. Дело в том, что у вас больше нет многих предрассудков в отношении людей, и вы больше не подбираете только определенный тип.

Лев

Львы демистифицируют понятие таланта. Раньше вы завидовали талантливым людям, но теперь понимаете, что они просто уверены в себе и своих силах.

Дева

Думаете заняться бизнесом, Девы? Собственный бизнес не означает, что у вас автоматически будет больше свободы. Основывайте свое решение на реальности, а не на фантазиях.

Весы

В течение следующих нескольких дней вы, вероятно, получите доступ к измерениям восприятия, о которых никогда не подозревали, Весы.

Скорпион

Часто вспыльчивые темпераменты, подобные вашему, Скорпионы, тянутся к борьбе за великие дела, несмотря на лучшее суждение более приземленных людей.

Стрелец

Ваш оптимизм немного повысится, Стрельцы. Запоминающаяся эмоциональная встреча может стать источником дополнительного рвения. Перспективы только положительные.

Козерог

Возможно, вам стоит отказаться от своих запретов на день, Козероги, и позволить своим мечтам вести вас. Это могло бы стать облегчением.

Водолей

Это тот день, который вам понравится, Водолеи. Как будто у вас появилась волшебная палочка, которой вы взмахиваете и – готово – повседневные дела сделаны.

Рыбы

Если бы мир рухнул в этот день, Рыбы и глазом не моргнули бы. Вы совершенно довольны плаванием на девятом облаке. Источником вашего блаженства может быть новый человек в вашей жизни.

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