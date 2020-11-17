В Саранске кассир банка обнаружил фальшивую купюру при получении платежа за коммунальные услуги

В дежурную часть ОП №1 УМВД России по Саранску недавно поступило сообщение от кассира банка о том, что при пересчете денежных средств, полученных от местной жительницы, была обнаружена поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

В ходе выезда на место происшествия стражи порядка установили, что фальшивую банкноту женщина предъявила за оплату коммунальных услуг. По словам гражданки, денежные средства ей передал сожитель, который получил их в качестве зарплаты за проводимые строительные работы.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф