В Мордовии заместитель директора завода пойдет под суд по обвинению в совершении коррупционных преступлений

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении заместителя директора завода, который обвиняется в коммерческом подкупе и получении взяток.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что заместитель директора ФКП «Саранский механический завод» в июле 2015 года получил 27,5 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за лоббирование интересов данной компании, содействие заключению договоров и осуществлению регулярных заказов продукции.

С августа 2015 по апрель 2016 года через посредников обвиняемым была получена взятка в размере около 200 тыс. рублей за содействие обеспечению поставок продукции на механический завод. Сумма взятки составила 4-5% от стоимости поставленной продукции. Кроме того, с декабря 2015 по май 2016 года за совершение аналогичных действий мужчиной была получена взятка в размере около 40 тыс. рублей.

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Источник: mordovia.sledcom.ru