Гороскоп на 19 ноября: Тельцам лучше побыть в одиночестве, об отпуске будут размышлять Девы, а Козерогам пора вернуть уверенность в себе

Овен

Вы никогда не сможете быть кем-то другим, кроме себя, Овны. Ваши мечты стать кем-то другим подобны призракам, которые будут преследовать вас. Просто выбросьте это из головы.

Телец

Этот день может принести бурю индивидуализма и независимости Тельцам. Проведение времени в одиночестве убережет вас от неприятностей.

Близнецы

Близнецы, если вы хотите извлечь из предстоящего дня максимум удовольствия, постарайтесь убедить свою команду или семью работать вместе.

Рак

День впереди будет непростым, Раки. Беглый взгляд на вашу личную жизнь показывает, что вы будете преодолевать определенные запреты.

Лев

В последнее время вы замечаете невнимательность со стороны вашего избранника, Львы. Напряжение нарастает и вы можете закипеть от ярости, но примирение обещает быть очень веселым.

Дева

Иногда лучше быть в отпуске, Девы! Вот о чем вы будете склонны думать в этот день. Все ваши проекты тонут в зыбучих песках, но не теряйте веры.

Весы

Этот день предполагает, что Весы обязуются принять некоторые решения, которые помогут сблизить вас и вашего избранника.

Скорпион

Пора получить то, что вам нужно, Скорпионы. Вы задаетесь вопросом, следует ли вам оставаться в своей «творческой» пещере или привести в свою жизнь кого-то.

Стрелец

Спрячьтесь, Стрельцы, потому что обещают начаться эмоциональные американские горки. Оставайтесь занятыми, чтобы избежать конфронтации.

Козерог

В этот день люди будут думать, что вы звезда, Козероги! Хотя вы можете не так относиться к себе. Что с вами случилось? Почему вы потеряли уверенность в себе?

Водолей

Хватит спрашивать себя, одарены ли вы, Водолеи. Сейчас не время для таких вопросов. Пришло время поработать над чем-то конкретным.

Рыбы

Не забывайте, что в современном мире ваш выбор не так ограничен, как вы думаете, Рыбы. Ваш романтический избранник вполне может быть вашим другом и наоборот.

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