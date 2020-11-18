В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже продуктов из магазина

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается мужчина, который подозревается в краже продуктов из супермаркета.

Из супермаркета, расположенного по адресу – улица Советская, неизвестный гражданин похитил продукты. Известно, что предполагаемый преступник был одет в черную куртку с капюшоном и синие джинсы.

Все, кто владеет какими-либо данными о личности или нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 29-90-02 или 102.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф