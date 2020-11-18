Представитель УФСИН РФ по Мордовии принял участие в мероприятии «За чертой надежды»

Начальник Пролетарского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии Дмитрий Васин совместно с сотрудниками отдела по работе с несовершеннолетними отдела полиции №4 УМВД России по Саранску и сотрудниками центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Мордовии принял участие в мероприятии «За чертой надежды».

Целью указанного мероприятия стала встреча с несовершеннолетними, состоящими на учете. С подростками были проведены беседы, направленные на формирование правопослушного поведения и отказа от противоправных деяний.

Кроме того, была доведена информация о видах административной и уголовной ответственности, видах уголовных наказаний, об ответственности за участие и пропаганду различных субкультур, имеющих асоциальную направленность.

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Источник: 13.fsin.su