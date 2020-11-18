Житель Мордовии, жестоко избивший гражданского мужа своей матери, пойдет под суд

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Кочкуровского района, который жестоко избил гражданского супруга своей матери.

В конце апреля нынешнего года 45-летний гражданский муж матери 32-летнего жителя Кочкуровского района встретился с последним возле его дома. Старший гражданин должен был отремонтировать автомобиль обвиняемого. В это время в доме 32-летнего мужчины находилась его сестра. Последняя поссорилась с женой обвиняемого и избила её. Сожитель матери 32-летнего мужчины вывел его сестру на улицу, а затем отвез домой, дабы предотвратить конфликт. До этого обвиняемый успел высказать претензии родственнице.

Спустя некоторое время 32-летний мужчина приехал к матери, где избил металлической трубой 45-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший потерял сознание. Придя в себя, мужчина обратился за помощью. Обвиняемый заявил, что обиделся на сожителя матери из-за его действий во время упомянутой ссоры.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф