В Мордовии прокуратура добилась признания недействительным дополнительного соглашения к договору безвозмездного пользования

Арбитражным судом Мордовии было удовлетворено исковое заявление заместителя прокурора республики о признании недействительным дополнительного соглашения к договору безвозмездного пользования, заключенного между администрацией Рузаевки и АО «Мордовская электросетевая компания».

Основанием оспаривания сделки явилось нарушение требований, выразившееся в том, что не соблюдался установленный законом порядок передачи в пользование объекта коммунального назначения (теплотрассы).

В силу правовых норм в отношении объектов централизованных систем теплоснабжения, имеющих значительный период эксплуатации (более 5 лет), установлен специальный порядок передачи прав владения и пользования.

Срок эксплуатации спорного имущества на момент заключения сделки превышал 5 лет, по причине чего его передача в пользование могла быть осуществлена только по результатам торгов на право заключения концессионного соглашения, что не было сделано.

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Источник: epp.genproc.gov.ru