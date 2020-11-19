Гороскоп на 20 ноября: к Ракам вернутся их навыки, корректировка поведения потребуется Скорпионам, а Водолеи расширят круг общения

Овен

Похоже, что новое расположение планет только что открыло некоторые двери, которые ранее были закрыты для Овнов. Вы упиваетесь доверием людей, изменивших к вам свое отношение.

Телец

Есть вероятность, что вы почувствуете себя обманутым, как если бы вас каким-то образом использовали против вашей воли, Тельцы.

Близнецы

Этот день будет особенно хорошо для участия или начала групповых мероприятий, Близнецы. Благоприятный день для любого проекта, связанного с общением.

Рак

У вас впереди многообещающий день, Раки. Вы будете быстро делать дела из списка. К вам быстро вернутся навыки после нескольких недель остановки профессионального прогресса.

Лев

Все будет в пределах досягаемости, особенно если ранее вас сдерживали материальные соображения. Впереди благоприятный день, Львы, используйте его по максимуму.

Дева

Предстоящий день будет успокаивающим, Девы. Хорошее время для решения таких бытовых вопросов, как счета или ремонт. Также можно привести в порядок жизненную ситуацию.

Весы

Весы, у вас будет много идей по улучшению образа жизни, особенно в том, что касается вашей семьи. Будь то карьера или дом, ваши инициативы принесут много хорошего.

Скорпион

Скорпионы пытаются внести некоторый порядок в свою повседневную жизнь, и вашему поведению также может потребоваться некоторая корректировка.

Стрелец

Ожидайте, что ваше настроение улучшится, Стрельцы. Профессиональные и частные проекты, которые вы ведете в данный момент, должны хорошо развиваться.

Козерог

Вы упускаете жизнь из-за склонности наблюдать, а не действовать. Если это так, Козероги, то этот день может стать для вас отправной точкой в новую реальность.

Водолей

В этот день Водолеи будут почувствовать себя более общительным, чем обычно. Ожидайте, что у вас появятся хорошие идеи о том, как вы можете расширить свой круг общения.

Рыбы

Ваша рассеянная энергия объединяется в мощный лазерный луч внимания и усилий. Вы будете работать, пока не добьетесь успеха, и никто и ничто не должно вам помешать, Рыбы.

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