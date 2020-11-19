В Мордовии ответили на вопросы о возможном закрытии парикмахерских, рынков и ресторанов

Заместитель главы правительства Мордовии Галина Лотванова ответила на многочисленные вопросы о возможном закрытии парикмахерских, рынков и ресторанов.

Галина Лотванова заявила, что в том случае, если руководители, работники и все жители республики будут соблюдать меры социальной безопасности, то всё будет работать в штатном режиме при соблюдении всех мер.

Также заместитель главы республиканского правительства подчеркнула, что в Мордовии принимаются все меры, чтобы стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru