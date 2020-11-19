Участники Форума в Саранске обсудили вопросы сохранения и популяризации языков народов России

4–7 ноября 2020 года в Саранске прошел Форум, цель которого – обсуждение актуальных вопросов сохранения и развития языков народов России, популяризации ценностей традиционной народной культуры. Мероприятие, организованное обществом с ограниченной ответственностью «Верконт Сервис» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, состоялось в «Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру».

Форум объединил свыше 150 участников: это представители Министерства просвещения Российской Федерации; специалисты, занимающиеся сохранением и развитием языков народов России; педагоги; школьники и студенты, психологи; представители общественных организаций и движений молодежи, образовательных площадок, организаций культуры и профильных общественных организаций.

Форум стал площадкой для обсуждения широкого спектра задач: создание условий для взаимодействия представителей различных культур России по вопросам поддержки языков, для популяризации знаний о культурном, историческом, национальном наследии народов России в среде молодежи. Еще одна задача – обсуждение инновационных образовательных решений, технологий и мероприятий в данной сфере. Как отметили эксперты-участники Форума, в частности представитель организатора Анна Карпачева, руководитель проектов ООО «Верконт Сервис», «важно постоянно поддерживать диалог для более плодотворного сотрудничества и обмена лучшими практиками».

Форум был открыт приветственным словом Татьяны Самсоновой, ректора «Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру» (г. Саранск), которая рассказала о современных технологиях работы с родными языками в контексте образовательной политики Республики Мордовия. Продолжил тему Александр Лукичев, кандидат исторических наук, координатор программ по русскому и родным языкам, эксперт ООО «Верконт Сервис» (г. Москва). Его доклад был посвящен перспективам преподавания родных языков в школах России.

Деятельность общественных организаций по сохранению и развитию языков, культуры и традиций народов России стала темой выступления Надии Азисовой, проректора по НМР Центра «Педагог 13.ру», заместителя председателя комиссии по развитию образования, науки и инноваций Общественной палаты Республики Мордовия. Об актуальных проблемах преподавания и изучения языков народов России рассказала Юлия Соловьева, кандидат экономических наук, вице-президент Союза «Профессионалы в сфере образовательных инноваций» (г. Москва).

Валентина Рогожина, заведующая лабораторией этнокультурного образования Центра «Педагог 13.ру», представила доклад о формировании лингвокультурологической компетенции учащихся в системе современного школьного языкового. Ольга Синёва, кандидат филологических наук, доцент МГУ имени М. В. Ломоносова, и Анна Шевцова, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, рассказали о конкурсе двуязычных эссе «Билингва».

Фокусом выступления Гульнары Хадиевой, старшего преподавателя кафедры татарского языка и литературы «Института развития образования Республики Татарстан», стали вопросы сохранения и развития родного (татарского) языка в условиях глобализации. Зульфия Курмакаева, учитель начальных классов «Лямбирской СОШ № 2» (Республика Мордовия), представила игровые технологии для формирования языковой и речевой культуры младших школьников с ОВЗ. Доклад Ирины Зубаревой, кандидата педагогических наук, учителя мордовского (эрзянского) языка «Лицея № 26» (г. Саранск) был посвящен инновационным технологиям в преподавании эрзянского языка.

Этнопсихологические аспекты обучения родным языкам в условиях вызовов современности представила в своем докладе Туяна Дугарова, профессор кафедры психологии развития личности «Московского педагогического государственного университета», член-ответственный секретарь Экспертного совета по воспитанию при Комитете по образованию и науке Государственной Думы.

Кроме того, участники рассмотрели инструменты развития лингвокультурологической компетенции педагога и школьника, пути сохранения культурного наследия в современном социокультурном пространстве, вопросы сохранения национального языка и национальной культуры в русскоязычной школе, интерактивные формы обучения младших школьников посредством народной сказки, аксиологический подход в преподавании русского родного языка, технологии смыслового чтения, использование культурологического материала, методы работы с мордовской мифологией на уроках эрзянского языка, технологию Овертона в сфере просветительского дискурса, обучение родным языкам народов России, функционирующим в условиях ограниченной речевой среды, и др.

Также специалисты ознакомились с актуальными подходами к формированию межкультурной компетенции в процессе преподавания дисциплин общеобразовательного цикла, механизмами тьюторства, направленными на сохранение языков, речевыми тактиками продвижения ценностей русского языка и культуры.

Завершился Форум виртуальной экскурсией по Республике Мордовия, которую провела Наталья Емельянова, руководитель отдела по внутреннему туризму Центра туризма «Русский мир».

Дополнительные вопросы по Форуму можно задать по телефону +7 (499) 288-24-20 или электронной почте lang-russia@vercont.ru (контактное лицо – Смолякова Владлена Владимировна).

Справочно.

Форум «Сохранение и развитие языков народов России, популяризация ценностей традиционной народной культуры и ценностного отношения к наследию народов России» был организован и проведен обществом с ограниченной ответственностью «Верконт Сервис» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках проекта «Организационно-методическое сопровождение мероприятий, направленных на популяризацию сохранения и развития родных языков народов России, формирование ценностного отношения к духовному наследию народов Российской Федерации».