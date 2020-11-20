В МВД по Мордовии подвели итоги работы по борьбе с противозаконным оборотом наркотиков

В МВД по Мордовии прошел онлайн-брифинг, в ходе которого были подведены итоги работы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков за 10 месяцев текущего года.

Начальник отделения профилактики УНК республиканского МВД Алексей Лукшин сообщил, что за отчетный период увеличилось количество пресеченных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Их число достигло 733 злодеяний. Сумма легализованных преступниками денежных средств составила около 600 тыс. рублей.

Всего из незаконного оборота за отчетный период было изъято 32 килограмма наркотических средств и психотропных веществ. Стоимость изъятых запрещенных веществ превышает 65 млн рублей.

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Источник: 13.мвд.рф