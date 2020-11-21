Гороскоп на 22 ноября: Овнам пора отдохнуть, определить свое место предстоит Львам, а Стрельцы получат шанс исправить ситуацию

Овен

Овны могли порядком устать, и это не удивительно. Вы так хотите быть полезными, что за последние несколько недель просто выбились из сил. Пора отдохнуть, уверены звезды.

Телец

Планеты переводят вас в новый цикл, Тельцы. Вам нужно подвести итоги предыдущих недель и научиться применять на практике новые знания.

Близнецы

Если вы смогли решить некоторые проблемы в ваших отношениях, Близнецы, то в следующем цикле вы переживете своего рода возрождение.

Рак

Социальное волнение, которое было в вашей жизни последние три недели, подходит к концу, Раки. Небесная энергия поможет вам подготовиться к следующему циклу.

Лев

Наступает конец первого этапа вашей «социализации», Львы. Довольны ли вы людьми, которых вы встретили? Воспользуйтесь паузой, чтобы понять, где вы есть сейчас и где хотите быть завтра.

Дева

Это конец путешествия, в котором вы побывали за последние несколько недель, Девы. Осторожно распаковывайте чемоданы, так как они полны сокровищ и сувениров.

Весы

Люди обычно чувствуют, есть ли у них шанс выйти из старых систем и отношений, но не все решаются сделать это из-за страха перед будущим. Не бойтесь, Весы, идите вперед!

Скорпион

Этот день должен дать вам возможность проанализировать события последних трех недель, Скорпионы. Однако помните, что все не всегда так, как кажется на первый взгляд.

Стрелец

Если вы чувствуете, что не достигли достаточного прогресса в достижении своих целей, используйте этот день, чтобы исправить ситуацию, Стрельцы.

Козерог

Вы немного раздражены, Козероги? В этом нет ничего удивительного, поскольку этот день заставит вас пристально посмотреть на то, что происходит в вашей жизни.

Водолей

Возможно, в этот день вы зададитесь миллионами вопросов о разных вещах, Водолеи. Не волнуйтесь, ведь следующие несколько недель будут менее напряженными.

Рыбы

В последние несколько недель Рыбы были активнее, чем обычно, но поможет ли это достижению ваших долгосрочных целей? Предстоит срочно ответить на этот вопрос.

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