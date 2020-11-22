В Мордовии 25-летний местный житель, избивший гражданскую жену, пойдет под суд

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который жестоко избил свою гражданскую жену.

В сентябре нынешнего года 25-летний житель села Теньгушево поехал на рыбалку вместе со своим знакомым. Мужчины во время ловли рыбы распивали спиртные напитки. Вернувшись обратно ночью, 25-летний рыбак пригласил знакомого на съемную квартиру, где он проживает с гражданской супругой и 2-летней дочерью. Женщина заявила о том, что она против инициативы сожителя о продолжении попойки. По этой причине произошла ссора. В процессе выяснения отношений мужчина схватил сожительницу за волосы и нанес ей несколько ударов рукой по голове, а затем стал выворачивать руки. Знакомый обвиняемого помог пострадавшей освободиться. Последняя выбежала в коридор, позвонила в полицию и рассказала о случившемся.

Известно, что в марте нынешнего года 25-летний гражданин привлекался к административной ответственности за нанесение побоев сожительнице.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что житель Чамзинки, ударивший гражданскую жену акустической колонкой, пойдет под суд.

Источник: 13.мвд.рф