Гороскоп на 23 ноября: Близнецы должны быть готовы ко всему, отстаивать свои убеждения предстоит Скорпионам, а Водолеям придется искать компромисс

Овен

Овны станут ценным активом для команды из-за вашего рационального ума и способности ясно обдумывать вещи. Избегайте столкновений, проявите гибкость.

Телец

В своих попытках быть хорошими и полезными, Тельцы, вы ставите под угрозу некоторые из своих ценностей. Может возникнуть желание вступить в конфликт.

Близнецы

Действия других людей могут поразить Близнецов как молния – настолько они будут быстрыми и внезапными. Будьте готовы ко всему. Одевайтесь так, чтобы продемонстрировать свою силу.

Рак

Вашему игривому поведению, Раки, противостоят люди, которые отказываются смотреть на вещи с ваших позиций. Расставайтесь с теми, кто не намерен помогать вам в сложившейся ситуации.

Лев

Это может быть один из тех дней, когда вы пытаетесь нарисовать гигантский холст, но у вас есть только маленькая кисточка, Львы. Ваши мазки осторожны и расчетливы, но признайте –нужен другой инструмент.

Дева

Возможно, Девы определили себе в противники не тот объект. Прежде чем тратить всю энергию на выступление, осмотритесь и изучите аудиторию.

Весы

В попытке слиться с бесконечностью вы можете упустить из виду некоторые основные жизненные принципы, Весы. Будьте осторожны, нельзя стать орудием в чужих руках.

Скорпион

Не стесняйтесь отстаивать себя, свое дело или близкого человека, Скорпионы. Продемонстрируйте свою смелость и силу в том, во что вы верите.

Стрелец

Стрельцым очень поможет умение сосредотачиваться. Вы не должны успокаиваться, пока не достигнете поставленной на этот день цели.

Козерог

Что-то может случиться прямо у вас под носом, Козероги, а вы можете даже не осознавать этого. Попробуйте воспользоваться уже случившейся ситуацией, а не исправлять ее.

Водолей

Возможно, близкие или члены семьи резко расходятся во мнениях в одном определенном вопросе, Водолеи. Старайтесь изо всех сил идти на компромисс, чтобы примирить стороны.

Рыбы

В этом дне много эмоций и драйва, которые так вам нравятся, Рыбы. Убедитесь, что вы участвуете в дебатах, а не в скрытом манипулировании кем-то.

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