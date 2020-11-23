Гороскоп на 24 ноября: Раки помечтают об отпуске, за поддержкой обратятся к Девам, а Козероги будут беспокоиться о родных

Овен

Ваше воображение может нарисовать истории или картины, которые вы захотите увековечить, но неуверенность может помешать вам, Овны.

Телец

Посещение какого-нибудь группового мероприятия покажется особенно привлекательным, но не стоит терзать себя из-за того, что вы покинете дом, Тельцы.

Близнецы

Близнецы, вероятно, найдут свои дела чрезвычайно скучными. Если вы можете отложить свои дела на завтра, обязательно сделайте это. Подарите себе веселый день.

Рак

Возможно, вас отвлекут мечты о поездке, в которую вы собираетесь отправиться, Раки. Лучше всего сделать все дела, и тогда вы сможете спокойно фантазировать об отпуске.

Лев

Странные и тревожные сны могут мешать спать Львам, но не слишком волнуйтесь. Они ни в коем случае не пророческие. Это, скорее всего, психический мусор, высвобождаемый во сне.

Дева

К Девам может прийти нуждающийся в поддержке знакомый. Вы вряд ли будете в восторге от этого, но вы все равно сможете сыграть роль хорошего хозяина.

Весы

Обыденные задачи, включая поручения и ответы на переписку, могут утомлять вас весь день, Весы. Отсортируйте все дела и займитесь только самыми важными.

Скорпион

Финансовые проблемы могут помешать вашему самовыражению, Скорпионы. Возможно, вам нужно немного больше денег, чтобы приступить к проекту, который много для вас значит.

Стрелец

Харизматичный человек может связаться с вами и попросить вашей помощи, Стрельцы. Вы никогда не боитесь тяжелой работы, делайте счастливыми всех, включая себя.

Козерог

Беспокойство о родственниках или друзьях будет преследовать Козерогов весь день. Не делайте из мухи слона, если вы не обладаете всеми фактами.

Водолей

Какие бы разговоры Водолеи ни вели в этот день, они будут казаться скучными. Это хороший день, чтобы послушать и поучиться у окружающих, не говоря ни слова.

Рыбы

Поднимитесь над звучащими оскорблениями и приложите особые усилия, чтобы разрядить ситуацию до того, как она выйдет из-под контроля, Рыбы.

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а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами