В Саранске 66-летняя горожанка пострадала в результате падения в салоне автобуса

В Саранске женщина пострадала, упав в салоне автобуса.

Указанный инцидент произошел утром 22 ноября на территории Ленинского района города. По предварительной информации, 59-летний гражданин, находившийся за рулем автобуса марки МАЗ, во время движения по улице Коммунистической допустил падение 66-летней пассажирки.

Пострадавшая самостоятельно обращалась за медицинской помощью в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске произошло ДТП, в результате которого погиб 43-летний автомобилист.

Источник: гибдд.рф