Гороскоп на 25 ноября: Овнам нужно будет сохранить мир, высказать нечто важное смогут наконец-то Львы, а Весы должны выплеснуть эмоции

Овен

В этот день будут действовать мощные силы с эмоциональной агрессией. Если Овны не будут осторожны, может начаться война. Постарайтесь сохранить мир.

Телец

Эмоционально для Тельцов может возникнуть довольно напряженная ситуация, поскольку окружающие будут склонны демонстрировать свой эгоизм.

Близнецы

Наденьте доспехи, Близнецы, и приготовьтесь к битве. Агрессивные эмоции – это оружие дня, и всем известно, что у вас есть целый арсенал в этой области.

Рак

Не позволяйте неуверенности других людей стать вашей, Раки – будьте уверены в себе и своих силах. Демонстрируйте то, насколько вам хорошо.

Лев

Наступает идеальное время, чтобы сказать кому-то то, что вы давно собирались сказать, Львы. Сделайте это открыто. Хранение секрета внутри только разъедает вас.

Дева

Ваше мнение может быть темой для разговоров весь день, Девы. У вас очень сильная воля, и вы не боитесь ее выражать. В этот день у вас будет такой шанс.

Весы

Ваше чувствительное сердце может воспламениться гневом, Весы. Не бойтесь задеть чувства других людей. Вы окажете себе и другим медвежью услугу, не раскрыв истинный масштаб своих эмоций.

Скорпион

Скорпионы могут почувствовать большую физическую силу в этот день. Если кто-то попросит вас прийти и помочь переместить диван, вы, вероятно, сможете это сделать самостоятельно.

Стрелец

Люди будут не склонны сочувствовать вашей эмоциональной истории со слезами на глазах, Стрельцы, так что держите ее в секрете. Энергия дня учит вас быть стойкими.

Козерог

Не стесняйтесь приказывать другим для разнообразия и делегировать полномочия, Козероги. Агрессивный подход – это именно то, что нужно, но вам может потребоваться помощь.

Водолей

Берегите свое сердце в этот день, Водолеи, потому что это главная цель резких слов в ваш адрес. Ваша чувствительная натура будет одинокой и уязвимой в этой суровой атмосфере.

Рыбы

Вы хотите, чтобы в местах силы было больше людей, подобных вам, Рыбы. И не думайте, что такое невозможно. Пришло время взять ситуацию под контроль. Вы можете изменить порядок.

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