В Мордовии улучшилась ситуация с коечным фондом для пациентов с COVID-19

В Мордовии было зафиксировано существенное улучшение ситуации с коечным фондом для пациентов с COVID-19.

На сегодняшний день в республике развернуто 2500 коек. Сейчас в стационарных отделениях проходят лечение 2146 человек, что составляет 85,8 % коечного фонда.

В настоящее время свободны 354 койки или 14,2 %. Дополнительно можно развернуть ещё 100 коек, которые сейчас находятся в резерве.

Стоит упомянуть, что совсем недавно Мордовия была в числе регионов, где имела место нехватка коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru