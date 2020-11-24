В Мордовии пойдет под суд житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Нижегородской области, который обвиняется в убийстве.

В начале сентября нынешнего года 29-летний житель Вознесенского района Нижегородской области гостил у жителя села Теньгушево. В определенный момент между гостем и владельцем жилья вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений житель Нижегородской области нанес оппоненту не менее 20 ножевых ранений, от которых последний скончался.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: epp.genproc.gov.ru