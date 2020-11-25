Гороскоп на 26 ноября: Близнецам нужно взять выходной, отказаться от общения с кем-то придется Девам, а Стрельцы станут сверхчувствительными

Овен

Вы не единственные, кто может решить свои проблемы, Овны. Те, кто захотят помочь вам в этот день, движимы только любовью, без каких-либо скрытых мотивов.

Телец

То, чего вы так долго ждали, Тельцы, снова прибудет позже. Может случиться так, что форма заказа потерялась или произошла непредвиденная задержка при доставке. Вскоре все разрешится.

Близнецы

Если вам удастся взять выходной, Близнецы, то это будет хорошее время, чтобы выпустить накопившийся пар. Найдете способ снова вернуть себе удовольствие от участия в соревновательном процессе.

Рак

Посвятите день своим детям или избраннику, Раки. Вы, вероятно, будете чувствовать разрыв между тем, что от вас ожидают, и тем, что, по вашему мнению, вы реально можете дать. Но лучше будет дать хоть что-то, чем вообще ничего из-за долгих раздумий и сомнений.

Лев

Друг или член семьи медленно отравляет ваши отношения, Львы. Непонимание между вами двумя в конечном итоге окажется полезным в долгосрочной перспективе. Это заставит вас осознать, насколько вам некомфортно в плохо определенных отношениях.

Дева

Фаза общения, в которой вы сейчас находитесь, требует много энергии. Дев привлекают одни из ваших новых знакомых, но раздражают другие. Либо полностью откажитесь от новой группы друзей, либо исключите человека, который доставляет вам неприятности.

Весы

Если вам случится стать свидетелем вспышки насилия на улице, на работе или по телевидению, вы внезапно осознаете свою уязвимость, Весы. Не позволяйте этому пугать вас.

Скорпион

Люди иногда говорят, что вы немного агрессивны в своем подходе, Скорпионы. В этот день вы устанете возглавлять атаку на поле боя. Попробуйте расслабиться для разнообразия.

Стрелец

Вы можете быть сверхчувствительными в этот день, Стрельцы. Вероятно, есть веская причина, не позволившая завершить проект, за который взялись несколько месяцев назад. Совет от коллег должен направить вас в правильном направлении.

Козерог

Многое из того, что происходит, происходит на бессознательном уровне и не поддается никакому рациональному объяснению, Козероги, поэтому даже не пытайтесь это анализировать.

Водолей

Это непростой период для всех, Водолеи, но вы, несомненно, заметили это. В таких обстоятельствах некоторые люди стараются придерживаться традиций, но текущие условия должны вдохновить вас отказаться от некоторых своих убеждений.

Рыбы

Что вам терять, Рыбы? Планеты сотрясают вас в надежде избавить вас от ваших старых целей и освободить место для нового роста. Вы чувствуете сомнение там, где когда-то была только уверенность. Пора отпустить прошлое и начать заново.

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