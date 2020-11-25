В одной из колоний Мордовии прошла трансляция экскурсии «Кунсткамера в Санкт-Петербурге»

В исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии была проведена трансляция экскурсии «Кунсткамера в Санкт-Петербурге».

Кунсткамера представляет собой музей антропологии и этнографии, в котором представлены коллекции и экспозиции, раскрывающие этнографические и исторические особенности разных народов мира.

Осужденные с большим интересом отнеслись к мероприятию, так как не каждый имеет возможность посетить этот музей и проникнуться тайнами человеческого бытия.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su