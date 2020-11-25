В Мордовии с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми прошел День правовой помощи детям

В следственном изоляторе №1 УФСИН РФ по Мордовии с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми прошел День правовой помощи детям.

Посредством видеосвязи председатель общественной организации «Мордовский республиканский правозащитный центр» Василий Гуслянников провел консультацию по темам, связанным с реализацией примирительных процедур и процедур медиации.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su