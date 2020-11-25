В Мордовии проводятся занятия с детьми по мерам безопасного поведения на льду

В Саранске и районах Мордовии проводятся практические занятия с детьми по мерам безопасного поведения на льду.

Сегодня, 25 ноября, занятия прошли на водоёме возле стадиона «Старт» для учеников из нескольких школ Саранска.

Сотрудники МЧС провели теоретические и практические занятия, в ходе которых объяснили детям, как отличить крепкий лёд от тонкого, как передвигаться по льду и как избежать несчастных случаев.

Старшеклассники из городской школы №8 продемонстрировали сверстникам наглядно, как можно самостоятельно выбраться из воды, провалившись под лёд.

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Источник: 13.mchs.gov.ru