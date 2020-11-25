В Мордовии бывшие сотрудники ФСИН пойдут под суд по обвинению в мошенничестве

Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывших заместителя начальника УФСИН РФ по Мордовии Сергея Забайкина и инспектора отдела по работе с личным составом Дмитрия Кисткина.

По версии следствия, в период с 2014 по 2019 год для формирования положительного рейтинга ведомства в системе ФСИН России в части спортивной подготовки обвиняемые обеспечили прием на службу в подведомственные учреждения на вакантные должности лиц, занимающихся различными видами спорта на профессиональном уровне. На службу было принято 33 сотрудника из различных регионов России, которые на работу не выходили и возложенные на них должностные обязанности не исполняли, а лишь эпизодически обеспечивали представительство УФСИН по республике при проведении спортивных соревнований. В течение указанного периода им были начислены и выплачены денежное довольствие и иные выплаты на сумму более 35 млн рублей.

Кроме того, инспектору отдела по работе с личным составом было предъявлено обвинение в хищении 164 тыс. рублей, выделенных на поощрение победителей и призеров спортивных соревнований.

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Источник: mordovia.sledcom.ru