В районах Мордовии создадут лаборатории, где можно будет сдать тест на COVID

В Мордовии обсудили создание специальных лабораторий в муниципальных районах, где местные жители могли бы оперативно сдать тест на коронавирусную инфекцию.

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов отметил, что создание лабораторий поможет оказывать своевременную и квалифицированную помощь в сельской местности. После одного положительного теста не нужно будет везти пациентов в Саранск на 48 часов для окончательного подтверждения диагноза. Человека начнут сразу лечить по клиническим проявлениям.

Артём Здунов поручил региональному министерству здравоохранения проработать все аспекты создания дополнительных лабораторных мощностей в сельской местности.

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Источник: e-mordovia.ru